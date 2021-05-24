سوريا تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2021

أنهت كل المحافظات السورية استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث أعلن محافظ ريف دمشق عن تجهيز نحو 2000 مركزاً انتخابياً في المحافظة، موزعة على جميع مناطق المحافظة بشكل واسع يشمل كل الوحدات الإدارية والمدن الصناعية ومناطق تجمع المعامل، مع مراعاة التوزع.



وفي دمشق تم تحديد 1870 مركز اقتراع وتأمين كافة المستلزمات من صناديق اقتراع وأوراق ومغلفات وغرف سرية أيضاً.



فيما أنهت حلب تجهيز 1245 مركزاً انتخابياً تضم 1387 صندوقاً موزعة بـ 628 مركزاً في المدينة و617 مركزاً في الريف منجزةً كافة الاستعدادات اللازمة للاستحقاق الرئاسي القادم.



تم اليوم في اللاذقية تسليم الصناديق الانتخابية لرؤساء المراكز، وقد حددت المحافظة 1008 مراكز انتخابية موزعة على كافة المناطق والأرياف، وتوزعت المراكز في مدينة اللاذقية 298 مركز، مدينة جبلة وريفها 256 مركز، مدينة القرداحة وريفها 167، الحفة وريفها 119 مركز، منطقة اللاذقية الأولى والثانية 168 مركز، مع تجهيز البرنامج الحاسوبي لإدخال عمليات التنتيج والفرز بالتنسيق مع اللجنة الفرعية القضائية بالمحافظة، وذلك عن طريق 14 حاسوب.



وفي طرطوس تم اعتماد 789 مركزاً انتخابياً في المحافظة ستغطي كافة مناطق المحافظة وريفها، بالإضافة لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية ونجاحها من آليات وقرطاسية.



كما طلب محافظ طرطوس أبو سعدى من جميع الجهات أن تكون كافة دوائرها في جاهزية تامة وعلى مستوى الاستحقاق الوطني والدستوري والسيادي الهام، لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية والطوارئ ومتابعة حركة النقل الداخلي في كراجات الانطلاق بين المدن والوحدات الإدارية، مع العلم أنه تم تأمين وسائل نقل كافية لتسهيل حركة التنقل خلال الأربعاء القادم.



وكان أصدر المحافظ قبل يومين أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لتأمين الإطعام لجميع لجان المراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى المحافظة ريفاً ومدينة، داعياً أعضاء اللجان عدم قبول أي وجبات للطعام من أي جهة أخرى، وذلك حرصاً على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.



وفي حماة، أنهى رؤساء وأعضاء المركز الانتخابية مراسم أداء اليمين القانونية أمام محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ورئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية القاضي المستشار عزيز ابراهيم حيث بلغ عدد المركز الانتخابية في محافظة حماة 1040 مركز موزعة على المدن والقرى والبلدات في المحافظة.



كما تم تجهيز 40 مركزاً انتخابياً بالمناطق المحررة في ريف إدلب ومراكز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة ووحدات وأقسام قوى الأمن الداخلي وتزويدها بكل مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق ومحاضر لجان وسجلات اقتراع ومغلفات.



في حمص، بلغ عدد المراكز الانتخابية مدينة وريفاً (1095) مركز مدني و(121) مركز عسكري، موزعة على كافة المدن والتجمعات السكانية مع مراعاة البعد الجغرافي لبعض المناطق البعيدة إضافة لصندوق انتخابي في كل مجمع حكومي.



وفي السويداء تم تجهيز 356 مركزاً انتخابياً، وفي محافظة درعا كان عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة نحو 200 مركز والصناديق نحو 300، أما في دير الزور فتم تحديد 317 مركزاً انتخابياً موزعة بكل مناطق وأرياف المحافظة.



في حين كشف محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة خلال حديثه لـ “أثر برس” عن تخصيص 95 مركزاً انتخابياً في مناطق الريف الشرقي والغربي للمحافظة، أما في الحسكة فتم تحديد 157 مركز انتخابي في محافظة الحسكة منها 69 مركز بمدينة الحسكة و88 مركز في مدينة القامشلي وريفها في مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.



وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد أعلنت عن توقف الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء.

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