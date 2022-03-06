 انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بشمال شرق سوريا

06-03-2022

 انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بشمال شرق سوريا

 انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بشمال شرق سوريا.jpg

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن انفجارا ضخما هز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية بشمال شرقي البلاد، اليوم الأحد.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها إنه "تم سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لا شرعية لها في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها".

كما أوضح المصدر أن "الانفجار تلاه تحليق الطيران المسير فوق بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل العمر"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر".

و"هذه هي المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منذ بداية العام الحالي".

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...