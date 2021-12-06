لماذا الجمل؟

الأغزر إنتاجا والأكثر فقرا في مجتمعنا السوري هم الفلاحين والمثقفين، بسبب فشل تسويق منتجهم : قلت هذه الجملة أثناء تقديمي لأستاذي وصديقي الأديب حنا مينة بمكتبة الأسد لمناسبة توزيع جوائز الدورة الأولى لمسابقة حنا مينة للقصة والرواية التي أعلنت عنها وزارة الثقافة عام 2003 وحين قرأت هذه الجملة منشورة في جريدة النور قلت لنفسي: لماذا لا أعمل على تسويق الإنتاج الثقافي الوطني وتحسين أوضاع المثقفين وتوسيع سوق الإستهلاك الثقافي لدى السوريين؟ وهكذا نشأت فكرة إنشاء مجمع ثقافي وطني يستقطب إنتاج الأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين وكتاب الدراما والموسيقيين والمسرحيين والمخترعين والحرفيين، وغير ذلك من الأنواع الثقافية والعلمية.. وقد تحمس لتمويل المشروع بعض رجال الأعمال وخصصوا أرضا لإقامة المجمع، وقدمت في حينه دراسة موسعة لاستراتيجيته القريبة والبعيدة ضمن مفهوم الأمن الثقافي الوطني، ثم لخصتها بثلاث صفحات قدمت لمؤسسة الرئاسة التي يحق لها البت بهكذا مشروع وطني. وبانتظار الموافقة أسسنا لموقع الجمل ليكون ناطقا باسم المجمع وناشرا لنشاطاته، بالإضافة إلى مشروع مجلة خاصة بالمرأة سميتها "بنت البلد" وجهزت ثلاثة أعداد منها بانتظار الحصول على ترخيصها، بالإضافة إلى العمل على موسوعة "رواية اسمها سورية" بهدف افتتاح المشروع الكبير بعمل يناسب مستواه.. وبعد انتظار عام رفض رئيس الوزراء ترخيص المجلة بتوصية وتحذير من وزير الإعلام، كما تم تعطيل ترخيص المجمع الثقافي من قبل شخصية رفيعة في الدولة (استشهد في تفجير خلية الأزمة رحمه الله) وبقيت الموسوعة التي أنجزتها في ثلاثة أجزاء خلال ثلاثة أعوام بالتعاون مع 42 باحثا سوريا ونشرتها عام 2007 وكانت الإصدار الأشهر بين الإصدارات السورية، ولم تمر الموافقة عليها دون تعنت من دائرة الرقابة بوزارة الإعلام وطلبها حذف بعض الأشياء، فهددتهم بنشرها في مؤسسة جريدة النهار بلبنان مؤكدا لهم أن منعها في سورية سوف يحقق دعاية جيدة لها، كما حصل مع كتاب باتريك سيل "الصراع على سورية" فاستسلموا للأمر الواقع.. وبقي مشروع الجمل الذي تحول إلى منصة تنويرية ناقدة لبنية الإستبداد والفساد في السلطة والمعارضة والمجتمع السلفي بعد عرقلة مشروع المجمع الثقافي.

كنا أحرارا فيما نقدمه للناس من دون رقيب، رغم الإستدعاءات الأمنية الشهرية لي حول كتاباتي الساخرة من أعضاء الحكومة والحزب القائد.. وبالطبع لم يزجرني كل ذلك عن قول ماأريده، ولكم أن تتأكدوا من مقالاتي في زاوية "شغب" للتأكد من ذلك, وللحق يجب أن أقول أن مطالب رئيس فرع المعلومات المكلف بمراقبة المواقع الإلإلكترونية آنذاك كانت تتمحور حول حذف بعض المقالات أو إبقائي في ضيافتهم بضعة نهارات عندما أرفض. وكنت أعتبر ذلك جزءا من متاعب المهنة في البلدان العربية من دون إعلان بطولات فردية في وطن يسير نحو الخراب..

بعد مرور تسعة عشر عاما على ذكرى تعطيل مشروع المجمع الثقافي، أرى اليوم خسارتنا الكبيرة حيث كان بإمكاننا تجميع عدد كبير من النخب الوطنية الذين استهلكهم الصراع السياسي وباتوا ضحايا بدلا من كونهم مبدعين فاعلين، حيث كانت إغراءات الأعداء لهم كبيرة، وساعدهم في ذلك ضيق أفق مسؤولي السلطة وعدائهم للذكاء والإبداع. مع التذكير بأن المعارضة الخارجية بتمويلها الخرافي اشترت بعضا من أولاد السلطة نفسهم ليشاركوا في حكومة الإئتلاف، وليؤكدوا مقولتنا أن نخب السلطة والمعارضة وجهان لعملة واحدة، وهم يحسبون مكاسبهم هنا أوهناك ويأخذون مواقفهم بناء عليها، بينما الخاسر من صراعهم هو الشعب والوطن.

شكلت التعليقات على موقع الجمل مساحة للرأي الآخر غير الرسمي وكانت متابعة شعبيا ورسميا، وقد تجلى ذلك في بداية الأزمة السورية قبل أن تتحول إلى حرب طاحنة، حيث كنا نقرأ تعليقات وأفكارا مهمة حول الحدث الذي أكتب عنه، ونتج عن ذلك كتاب "المختصر المفيد في حرب الشعب السوري العنيد" في تجربة جديدة جمعت فيها مقالاتي عن الأحداث مع المداخلات التي ترد في التعليقات عليها لتغني الحدث وتضيف إليه بحيث ذيلت غلاف الكتاب ب: حرره نبيل صالح وقرّاؤه، وصدرته عام 2014 بالقول "أن السوريين يموتون من قلة المعرفة".. فكنت فخورا بالمستوى الفكري الرفيع لقراء الجمل، رغم بعض الإساءات التي كنت حريصا على نشرها وإعطاء مساحة للقراء لكي يحاوروا بعضهم.. ولكننا مع تقدم الحرب وتوضح مساراتها، انحزنا إلى مؤسسة الجيش العربي السوري باعتبارها ممثلة لكل شرائح وأطياف السوريين، وأنها الضامن لوحدة الأراضي السورية. وبالتالي وجدنا أنفسنا في خندق السلطة التي كنا ننتقد استبدادها وفسادها قبل الحرب، لكونها بدت أقل سوءا من إرهابيي الإخونج وداعش ومرتزقة فقاعة الغاز قطر الذين ساموا السوريين كل أنواع الظلم والعذاب.. وهكذا تحولت الآلة الإعلامية للمعارضة الخارجية ضدنا، وشتمتنا محطات العربية والأورينت ونغل الجزيرة فيصل القاسم، وحُجب الجمل عن القراء في السعودية، وهددت المعارضة الخارجية الشركة الكندية المستضيفة لمخدم الجمل بأنها تخالف قانون العقوبات الأمريكية ضد سورية، فأنذرتنا الشركة بإلغاء اشتراكنا خلال 24 ساعة أنقذنا فيها مهندس البرمجيات الصديق الأيهم صالح بنقل داتا الجمل إلى سيرفره الخاص، حيث تنقلنا بعدها إلى مخدمات في ألمانيا ثم روسيا، وكان أسوأ ماحصل للجمل اضطرارنا إلى منع خدمة التعليق على الموقع منذ عام 2019 بسبب محاولة إغراقه بآلاف الرسائل الإلكترونية على مدار الساعة بغية ضرب الموقع بعدما عجزوا عن اختراقه بفضل البرمجة المميزة والترقيات الدورية لبرنامج دروبال التي يقدمها لنا الأيهم. وقد عدنا في إصدارنا الجديد للجمل إلى فتح باب التعليق على المواد المنشورة بتقنية خاصة يقدمها الأيهم عبر "دروبال" وتتضمن الحماية من محاولات إغراق الموقع، غير أننا وللأسف مازلنا مضطرين لمراقبة التعليقات قبل نشرها حيث نمنع فقط الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان وإلى مقام الرئاسة وإلى أي مواطن باسمه الصريح دون صدور حكم بحقه، خاصة بعد قيام مؤسسات "الجرائم الإلكترونية" التي خفضت سقف حرية التعبير أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب. وقد عارضت اعتقالها للناس قبل محاكمتهم في فترة نيابتي، واعتبرتها نوعا من المكارثية الجديدة التي تعتقل الرأي الآخر الذي يصب في خانة تشخيص المرض قبل معالجته. غير أن السلطات مازالت تعيد إنتاج نفسها كما هو الحال عند المعارضة السلفية، لتستمر معاناتنا وعرقلة إنتاجنا وتقدمنا ..

مستمرون في إغناء الجمل، وقريبا سنوفر خدمة الخريطة التفاعلية لأرشيف الموقع، وهي ميزة جديدة غير مستخدمة بعد في المواقع العربية ستكون مواد أرشيفنا خلال ستة عشر عاما متاحة للقراء حسب المدينة أو البلد أو السنة واليوم والشهر بمجرد أن تضغط المؤشر على المدينة أو البلد المطلوب.

كان "الجمل" ومازال سفينة الإصلاحيين السوريين الذين يرغبون بترقية المجتمع والدولة بمايليق بتضحيات شعبنا وجيشنا، فلا تتأخروا عن المشاركة في إغناء صفحاته بمقالاتكم وتعليقاتكم، فالمعرفة هي تربة المواطنة التي تذوب فيها كل أنواع العصبيات، غير أن السلطات السورية المتعاقبة منذ الإستقلال فشلت في تنمية المواطنة كشجرة مثمرة تجدد دورة الحياة وتفيء على حياة المستظلين بأوراقها الخضراء..