مقتل ضابط للعدو وإصابة 5 في عملية للمقاومة الفلسطينية بأسدود

15-10-2024

مقتل ضابط للعدو وإصابة 5 في عملية للمقاومة الفلسطينية بأسدود

قتل ضابط في قوات العدو الإسرائيلي، وأصيب 5 آخرون اليوم، في عملية بطولية نفذها مقاوم فلسطيني بمدينة أسدود في الأراضي المحتلة 1948 قبيل استشهاده.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفلسطيني أطلق النار باتجاه قوة للاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين، ثم ارتقى شهيداً برصاص الاحتلال.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية جاءت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وتأكيداً على أن المقاومة تمتلك القدرة الكبيرة لاستهداف عمق الكيان الصهيوني.

وفي التاسع من الشهر الجاري نفذت المقاومة عملية بطولية بمدينة الخضيرة في الأراضي المحتلة عام 1948، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين قبيل استشهاد المنفذ.

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