 انخفاض في أسعار اللحوم لقلة الطلب

قال رئيس جمعية اللحامين بدمشق معتز العيسى إن انخفاض أسعار اللحوم الحية من الأغنام سببه قلة الطلب على اللحوم الحمراء ورخص لحم الفروج.

وعن علاقة انخفاض أسعارها بحرب لبنان، رأى أنه لا علاقة للحرب ولم يحن الوقت لإحداث هذه الفجوة، فاليوم سعر كيلو اللحوم الحمراء يتراوح بين 170 – 250 ألف، أما سعر كيلو الفروج 35 ألف وهذا الفرق الشاسع، أولد الإقبال على لحوم الفروج.

بدوره أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد للموقع أن أسعار لحوم الأغنام الحية انخفضت حوالي 20%، لأسباب عدة منها توقف طريق تهريب الأغنام للبنان، وتراجع إقبال الأهالي على شراء اللحوم، بالإضافة لإعلان الحكومة عن استيراد أغنام البيلا والعجول، فهذه العوامل مجتمعة أدت لانخفاض أسعار اللحوم الحية من الأغنام.

وأضاف : أسعار اللحوم الحية من الأغنام بالنسبة للمربيين مازالت مقبولة، كون الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً في فترة عيد الأضحى وبعدها، ورغم انخفاض أسعارها إلا أن القدرة الشرائية لبعض الأهالي ضعيفة، فهناك أولويات لديهم أهم من اللحوم، وفقاً لحبزة



أثر برس