توقيف إسرائيلي بصفة صحافي في الضاحية

يبدو أن بعض الفنادق والأحياء في بيروت لا تستقبل فقط الإعلاميين، بل أيضاً، من حيث لا تدري، عددا غير قليل من عملاء العدو الذين يحضرون إلى لبنان بصفة اعلاميين . وقد لوحظ وصول العشرات منهم إلى فندق موفنبيك ( الروشة ) ، وإلى شقق خاصة في أحياء في الأشرفية .



ويعرّف هؤلاء عن أنفسهم بأنهم إعلاميون، لكن التدقيق أظهر أنهم غير معروفين حتى من مراسلين أجانب مخضرمين ممن يغطون الحروب في لبنان، ما زاد الشبهات حولهم، وباتوا كلهم تحت المراقبة والمتابعة اللصيقة، علما أن سفارات أجنبية تلقت تحذيرات بضرورة أن تطلب من بعضهم مغادرة لبنان فوراً .



فيما تلقت أجهزة أمنية اتصالات من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية تطلب الحماية ليس لموظفيها فقط، بل ايضاً لهؤلاء .



يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، خلال حرب 2006، لم تكن قادرة على مكافحة أعمال التجسس خلال الحرب .



وتبين بعد وقف اطلاق النار ان عدداً من الصحافيين الذين كانوا في لبنان، كانوا اسرائيليين أو عملاء للعدو، من بينهم المحلل الاسرائيلي الشهير روي بن يشاي الذي نشر تقريرا في جريدة اسرائيلية مع صورة له من قلب الضاحية الجنوبية .





وفي العقد الاخير، كشفت المقاومة واجهزة امنية رسمية شبكات كثيرة للعملاء ضمّت اشخاصاً يحملون جنسيات اخرى، من بينهم اسرائيليو الاصل .



وقبل نحو اسبوعين، وصل الى لبنان عشرات الصحافيين والعاملين في “الحقل الانساني”، جلهم من حاملي الجنسيات الاوروبية والاميركية والاسترالية .



وقال مصدران في وكالتي انباء بارزتين في بيروت ان مراسليهما لا يعرفون عن هؤلاء القادمين شيئاً، وأن بعضهم قال انه يعمل بصورة حرة لمصلحة مؤسسات اعلامية اجنبية .



وفي الايام الماضية، لاحظت المقاومة ان بعض الاعلاميين الغربيين يقومون بجولات يومية في الضاحية الجنوبية ومناطق معينة، بحجة معاينة الدمار .





وقالت مصادر مطلعة إن شخصا يحمل جواز سفر بريطانياً، تبين انه اسرائيلي، أوقف أمس، وهو من بين الاعلاميين الذين وصلوا الى لبنان في الاسبوعين الما ضيين . ولدى تفتيشه، عثر في حوزته على جواز سفر اسرائيلي يحمل صورته، باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من مواليد العام 1982 في الولايات المتحدة .



ولدى البحث عن الاسم عبر محرّكات البحث ظهر اسم شبيه له يعمل في موقع عبري اسمه « هذا الطريق » . وتبين أن هناك مقالين فقط موقعين باسمه منشوران على الموقع، ويعود كلاهما الى عام 2024 .



وقالت المصادر ان الاجهزة الامنية اوقفت مواطناً لبنانياً في منطقة المزرعة، عثر معه على حواسيب وهواتف وجهاز تخزين معلومات تحوي ملفات وصوراً لأماكن ومبان محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت . كما اوقفت مخابرات الجيش مشتبها به اخر في منطقة قريبة من الشياح للتحقيق معه، وشابين في منطقة حي السلم يقومان بتصوير اماكن في محيط الموقف رقم 4



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