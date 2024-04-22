حميميم: الولايات المتحدة تنتهك مجددا بروتوكولات منع الاشتباك في أجواء سوريا

أفاد يوري بوبوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن ما يُعرف بـ”التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا” الذي تقوده الولايات المتحدة، انتهك بروتوكولات منع الاشتباك مرتين خلال 24 ساعة.

وفي مؤتمر صحفي، صرح بوبوف قائلاً: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سُجلت ثلاث حالات لانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك، التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، حيث قام التحالف الدولي بتحليق طائرات مسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي”.

وأضاف بوبوف أن منطقة التنف شهدت خلال النهار 12 خرقاً بواسطة أسراب من مقاتلات “إف 15” ومقاتلات “رافال” وطائرات هجومية من طراز “ثاندربولت”.

كما أشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أطلق مسلحون من “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” النار مرتين على مواقع الجيش السوري، ما أدى إلى إصابة جندي سوري في حلب وفقاً لروسيا اليوم.