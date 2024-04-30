الإدارة الأمريكية تُعرقل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سورية

كشف دبلوماسي سوري سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل تمرير مشروع قانون يهدف إلى مناهضة التطبيع مع سورية.

وأوضح الدبلوماسي السابق، بسام بربندي، في منشور على فيسبوك، أن إدارة بايدن رفضت إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات العاجلة التي تضمنت تمويلات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وأشار بربندي إلى أن إدارة بايدن لم تقدم تفسيرًا لرفضها تمرير المشروع، على الرغم من أن هذا المشروع ذو طابع رمزي مقارنة بحزمة التشريعات الرئيسية التي قدمها رئيس مجلس النواب.

وأضاف أن قرار الإدارة بعدم إدراج مشروع القانون يقلل الضغط على الرئيس السوري، في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السورية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وكالات