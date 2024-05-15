الشاورما بـ220 ألف  ليرة في دمشق مقابل 100 رسمياًً المواطن يواصل دفع ثمن جشع  التجار!

أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن هناك بعض مطاعم الوجبات الجاهزة في المناطق الراقية تبيع كيلو الشاورما بسعر 220 ألف ليرة رغم أن سعره في النشرة التموينية بدمشق 100 ألف ليرة وحجة هؤلاء بأنها مطاعم مصنفة بأنها سياحية.

وبيّن الأزعط أن حجة مطاعم الوجبات الجاهزة المتكررة دائماً هي ارتفاع سعر الزيت وهذا الأمر غير صحيح وصعوبة تأمين الغاز وارتفاع سعره وهذه المبررات غير منطقية ولابد من قيامهم بتخفيض الأسعار.

ورأى أن المواطن هو الذي يدفع ثمن جشع التجار ولابد من وضع حد سريع لجشع بعض التجار المستمر.

ولفت إلى أن هناك دوريات تموينية على مطاعم الوجبات الجاهزة لكنها غير كافية والسبب عدم وجود أعداد كافية من المراقبين التموينيين القادرين على تغطية كامل السوق في دمشق، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها على هذه المطاعم وأن يكون هناك دوريات صباحية ومسائية يومياً ومعاقبة المخالف بأشد العقوبات.

الوطن