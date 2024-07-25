الرئيس الأسد يلتقي الرئيس بوتين في موسكو

التقى الرئيس بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة عمل أجراها إلى موسكو بحث خلالها مجمل جوانب العلاقات بين البلدين والتطورات في الشرق الأوسط.

واعتبر الرئيس الأسد وفق حسابات رئاسة الجمهورية أن “كلاً من سوريا وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين”.

وشدد الرئيس “بوتين” على أن “الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة”.

كما أكد الرئيس “بوتين” على أنه “في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وروسيا”.

يذكر أن الرئيس الأسد زار روسيا خلال ٱذار 2023 في زيارة رسمية استمرت ل3 أيام التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.