الحكم بسجن المدير العام السابق للاستعلام الضريبي ورفاقه

أصدرت محكمة الجنايات حكمها النهائي بحق المدير العام السابق للاستعلام الضريبي ومدراء آخرين.

وفقاً للحكم، أُلزم كلٌ منهم بدفع غرامات بقيمة مليار و800 مليون ليرة كتعويض لوزارة المالية، بالإضافة إلى غرامات متفاوتة أخرى كان أقصاها 400 مليون ليرة على المدير العام السابق غيث عبود، بينما تفاوتت مبالغ الغرامات المفروضة على الآخرين.

كما قضت المحكمة بسجنهم لمدة تسع سنوات، ولكن تم تخفيض مدة التوقيف إلى ست سنوات لكل منهم نظراً للأسباب المخففة التقديرية.

وقد بدأت الجهات الرقابية تحقيقاً في تجاوزات المدير السابق ورفاقه واستغلالهم لسلطاتهم الوظيفية قبل أكثر من عام.

وتم توقيف المتهمين، بما فيهم المدير العام، وجرى تحريك الادعاء من قبل النيابة العامة حتى صدر حكم محكمة الجنايات بتجريمهم.

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