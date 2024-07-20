المقاومة العراقية تستهدف موقعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي

شنت المقاومة العراقية هجوماً على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوساطة صاروخ الأرقب “كروز مطور”.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة في العراق فجر اليوم هدفاً عسكرياً في حيفا المحتلة بوساطة صاروخ الأرقب كروز مطور”، مؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أول أمس موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوساطة الطيران المسير.

