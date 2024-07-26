اقتراح بطباعة ورقة نقدية جديدة في سوريا من فئة 25 ألفاً

اقترح الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، إصدار ورقة نقدية جديدة في سوريا من فئة 25 ألف ليرة، بعدما كان قد اقترح سابقاً طباعة فئة 20 ألف ليرة.

يهدف هذا الاقتراح إلى حل مشكلة التضخم التي تجبر السكان على حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية ذات القيمة المتدنية بسبب تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأخرى.

وفي منشور له على “فيسبوك”، تساءل خزام عن كيفية إصدار عملة جديدة من فئة 25 ألف ليرة دون التأثير على التضخم النقدي.

وأوضح قائلاً: “بما أن هناك طبعتين لفئة الـ500 ليرة (قديمة وجديدة)، وطبعتين لفئة الـ1,000 ليرة (قديمة وجديدة)، يمكننا سحب الإصدارات القديمة من فئتي 500 و1,000 ليرة المتداولة منذ 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 25 ألف ليرة تساوي مجموع ما تم سحبه من التداول، مما لن يؤدي إلى زيادة التضخم النقدي”.

وأضاف خزام أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة كتلة السيولة النقدية بالليرة السورية بدون تغطية كافية بالذهب أو العملات الأجنبية أو بزيادة في الإنتاج.

وأكد أن طباعة ورقة نقدية من فئة 10,000 ليرة غير مجدية، حيث تبلغ تكلفة طباعة الورقة حوالي 15 سنتاً أميركياً (ما يعادل 2,000 ليرة)، وهو ما يمثل 20% من قيمتها الاسمية.

من جانب آخر، تشهد عدة مناطق سورية عزوفاً عن تداول الفئات النقدية الصغيرة مثل “200، 100، 50 ليرة”، وذكرت جريدة “البعث” الرسمية أن الطلب المتزايد على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف ليرة أدى إلى نقصها في السوق، مما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة.

وكالات