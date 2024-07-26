فرنسا.. هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية يتسبب باضطرابات طوال عطلة الأسبوع

تعرضت شركة سكك الحديد الفرنسية “إس إن سي إف” لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة، وذلك قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: “سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي، لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات”، مشيرة إلى أن “هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى إجراء الإصلاحات”.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الشركة جان بيار فاراندو في مؤتمر صحفي: إن “الهجوم الضخم على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات، والاضطرار لإلغاء رحلات طوال عطلة نهاية الأسبوع سيطال نحو 800 ألف راكب.

بدورها أعلنت شركة يوروستار ومقرها لندن أن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب الهجوم، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.

وأضافت الشركة في بيان: “بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي اليوم.. وسيطيل هذا زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف الساعة، كما تم إلغاء رحلات عدة قطارات.