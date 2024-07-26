وزيرة اقتصاد سابقة : الحكومة تفكر داخل الصندوق

أكدت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية، الدكتورة لمياء عاصي أن سوريا تعيش حالياً في عزلة عن التطورات العالمية، وأنها بحاجة ماسة إلى حكومة كفاءات قادرة على التفكير بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

وأضافت عاصي أن هناك ضرورة ملحة لتغيير جذري في أسلوب التفكير، وأنه يجب تبني عقلية إبداعية تستطيع مواكبة التحولات العالمية، من أجل إخراج سوريا من عزلتها الحالية.

وأوضحت عاصي أن تعديل النظام الداخلي في مجلس الشعب يمكن أن يُحدث نقلة نوعية، من مجرد سن القوانين إلى مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها حول السياسات الاقتصادية التي تتبعها.

وشددت على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الخمسة في العمل الحكومي، وأبرزها مساءلة الحكومة والوزراء لتعديل سلوكهم، ودور مجلس الشعب الفاعل في هذا الإطار.

المشهد أونلاين