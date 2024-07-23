سورية : أكثر من 15 مليون شخص بحاجة ماسة للغذاء

أفاد تقرير جديد صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) بأن أكثر من 15 مليون شخص في سورية، أي حوالي 66% من السكان، يحتاجون إلى الغذاء أو دعم سبل العيش والمساعدات الزراعية.

التقرير الذي يحمل عنوان "نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024" يسلّط الضوء على التدهور المستمر في وضع الأمن الغذائي في البلاد، حيث تكشف التقديرات المستندة إلى تقييم شامل شمل أكثر من 42,000 أسرة عن زيادة مقلقة في نسبة انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالعام السابق.

وفقاً للتقرير، يستمر وضع الأمن الغذائي في سورية في التدهور، حيث يُقدّر أن نحو 15,447,379 شخصاً (حوالي 66% من السكان) يحتاجون إلى الغذاء أو دعم سبل العيش والمساعدات الزراعية. ويحتاج ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر من 2.1 مليون شخص يعيشون في المخيمات، ويواجه 2.6 مليون إضافيين خطر انعدام الأمن الغذائي الموشك.

حيث بات من المسلم به أن العوامل الدافعة لانعدام الأمن الغذائي ستظل قائمة في النصف الثاني من عام 2024، في ظل استمرار العوامل المؤدية لانعدام الأمن الغذائي ذاتها وفقا لما نشرته صحيفة " قاسيون" المحلية.

حيث شهد قطاع الزراعة تدهوراً كبيراً في سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت ظروف الأزمة والسياسات الاقتصادية إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ انعكس في زيادة معدلات الفقر والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير المباشر على الأمن الغذائي في البلاد.

حوالي نصف السكان يعيشون من الزراعة

يعد تقديم المساعدة الزراعية الطارئة لعدد كبير من المزارعين الذين كانوا في عداد الأكثر تضرراً من انخفاض الإنتاج الزراعي أمراً بالغ الأهمية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في سورية.

ورغم كل الصعوبات والتحديات، يظل القطاع الزراعي أحد المحركات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، باعتبار سورية بلداً زراعياً من الدرجة الأولى.

ويعتمد نحو 45% من السكان على الزراعة كمصدر أساسي للدخل. أكثر من ثلثي السوريين غير مكتفين غذائياً خلال عام 2023، أثر انخفاض مستويات المساعدات الغذائية وارتفاع الأسعار على وضع الأمن الغذائي للأسر الأكثر ضعفاً في البلاد.

وخلال هذه الفترة، أبلغ «نظام الرصد عن بعد» التابع لبرنامج الأغذية العالمي عن اتجاه للتدهور في استهلاك الأسر المعيشي، حيث أفاد أن حوالي 67% من السكان السوريين عانوا من عدم كفاية استهلاك الغذاء، كما أبلغ 1.96 مليون شخص إضافي عن عدم كفاية الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وتتوقع خريطة الجوع، المستمدة من بيانات الرصد عن بعد، ارتفاعاً مستمراً في عدم كفاية استهلاك الغذاء في الأشهر المقبلة.