184 مليار ليرة قيمة قروض الطاقة المتجددة 

أعلن مدير المخاطر في المصرف التجاري السوري، علي حبقة، أن قيمة القروض الممنوحة للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 72 مليار ليرة سورية.وأضاف أن قيمة قروض التجزئة بدون احتساب قروض الطاقة وصلت إلى 325 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قروض الطاقة المتجددة 184 مليار ليرة سورية، مما يعكس اهتمام المصرف بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

و أوضح أن ودائع العملاء للقطاع الخاص بالليرات السورية تنقسم إلى: “ودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 2,925 مليار ل.س، وودائع لأجل وبلغت 91 مليار ل.س، وودائع توفير حيث بلغت قيمتها 167 مليار ل.س”، مشيراً إلى أن “نسبة السيولة في المصرف التجاري السوري بالليرات السورية بلغت 90% وفقا لما نشره موقع "آثر برس" المحلي.

جدير بالذكر أن المصرف التجاري السوري أطلق العام الفائت حزمة قروض خاصة لاستخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، حيث أكدت مصادر خاصة سابقاً أن فائدة القروض ستكون 11% سنوياً مدعومة من قبل صندوق الطاقات المتجددة على الرصيد المتناقص للقروض الممنوحة من أموال المصرف (تحسب الفائدة على المبلغ المتبقي من القرض سنوياً وليس على المبلغ الكلي)، وفائدة 0% في حال القرض من أموال الصندوق.