منظومات دفاع جوي أمريكية تدخل إلى شمال شرق سوريا

قامت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الإثنين، بنقل منظومات دفاع جوي “قصيرة المدى” (أرض-جو) من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في ريف محافظتي دير الزور والحسكة، شمال وشرق سوريا.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مكونة من 40 شاحنة عبر معبر “الوليد” الحدودي مع العراق.

تضمنت القافلة 4 منظومات دفاع جوي من نوع “أفينجر” (قصيرة المدى)، وتم توزيعها على قاعدة “الشدادي” في ريف الحسكة الجنوبي، وقاعدة “خراب الجير” في ريف الحسكة الشرقي، وقاعدة حقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور الشرقي، وقاعدة “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي.

وتعد منظومة “أفينجر” نظام دفاعي “قصير المدى” محمول على مركبات “هامفي” الأمريكية، ومخصص لمواجهة الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع مثل المروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة والمقاتلات المقتربة.

وقد كثفت القوات الأمريكية من تدريباتها العسكرية في قواعدها المنتشرة في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع إقامة أبراج مراقبة على طول نهر الفرات في منطقة بادية الجزيرة، المقابلة لمواقع الميليشيات الإيرانية على الضفة الأخرى من النهر في بادية الشامية بريف دير الزور الشرقي.

وكالات