منع بيع زيت النخيل الذي تستخدمه بعض المطاعم..والسبب!!

أعلن د. عبد الرحمن سامي، من قسم الإسعاف الداخلي في مستشفى دمشق “المجتهد”، عن ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الفترة الأخيرة، حيث يستقبل المستشفى نحو 80 حالة يومياً.

وأوضح د. سامي في حديثه أن التسمم الغذائي الأكثر شيوعاً ناتج عن تناول المايونيز والمياه الملوثة.

وأضاف: “تحدث هذه الحالات نتيجة بعض الأخطاء مثل عدم تخزين المايونيز في الثلاجة بشكل صحيح، حيث يحتاج إلى درجات برودة مناسبة.

انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يؤدي إلى فساده، كما أن البيض الموجود في المايونيز يمكن أن يتأثر بسرعة بالبكتيريا الضارة.”

وأشار إلى أن أعراض التسمم تبدأ بالظهور خلال 6 ساعات من تناول الطعام وتشمل الغثيان والتقيؤ والإسهال وألم البطن. وتستمر هذه الأعراض لعدة ساعات مما يستدعي الإسعاف الفوري لإجراء غسيل المعدة.

من جانبه، أوضح د. قحطان الإبراهيم، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، في ردّه على إمكانية منع بيع المايونيز خلال فصل الصيف، أنه “لا يمكن منع بيع المايونيز، ولكن يتم فحصه من خلال أخذ عينات”.

وأضاف: “حالات التسمم التي تستقبلها المشافي غالباً ما تكون نتيجة نقص الشوارد بسبب الإسهال ونقص السوائل، مما يؤدي إلى الإقياء والإغماء وتشبه أعراض التسمم الغذائي.”

كما أعلن د. الإبراهيم عن منع بيع زيت النخيل الذي تستخدمه بعض المطاعم في تحضير وجبات البروستد، وذلك بعد شكاوى المواطنين من رائحة كريهة.

وأوضح أن فحص العينات كشف أن الزيت المستخدم غير صالح للاستهلاك البشري وأضاف: “تم منع استخدام زيت النخيل بشكل نهائي، وصادرت الجهات المعنية الكميات الموجودة في المطاعم.

سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مطعم يستخدم هذه المادة، بما في ذلك إغلاق المحل وتشميعه وإحالة صاحبه إلى القضاء.”

أثر برس