المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% تماشيا مع التوقعات

قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% سنويا في ظل ضغوطات التضخم.

وجاء القرار متوافقا مع توقعات غالبية المحللين، بحسب استطلاع لوكالة "نوفوستي"، حيث توقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس من 16% إلى 18% سنويا.

وعزا البنك المركزي الروسي قراره برفع الفائدة لمواجهة الضغوطات التضخمية، وقال في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته: "لكي يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى، هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية، وإعادة التضخم إلى الهدف".

ويعد المستوى الجديد لسعر الفائدة (18% سنويا) الأعلى منذ بداية أبريل 2022، ورفع المنظم توقعاته للتضخم في العام الجاري 2024 إلى 6.5% - 7% من 4.3% - 4.8% كان يتوقعها سابقا، كما رفع التوقعات لنمو الأسعار العام المقبل إلى 4% - 4.5% من 4%.

لكن بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) أبقى على توقعات التضخم للعام 2026 كما هي عند 4%، كذلك يتوقع أن يكون التضخم عند المستوى نفسه في 2027.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، رفع المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2024 إلى 3.5% - 4% من 2.5% - 3.5%.

وخفض تقديراته لنمو الاقتصادي الروسي في 2025 و2026 إلى 0.5% - 1.5% (2025) وإلى 1% - 2% (2026).

وفي العام 2027، يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.5-2.5%.

ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم. وزاد سعر الفائدة في يوليو الماضي بنقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.

المصدر: RT + نوفوستي