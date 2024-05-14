السوريون يشترون فاكهتهم بالحبة!

مع طرح «الفواكه الصيفية» في الأسواق السورية ومن كثرتها والتفنن في عرضها وارتفاع أسعارها وحالة الفقر الشديدة التي يعاني منها 90 بالمئة من الشعب السوري أصبحت هذه الفواكه للفرجة فقط وشم الرائحة الذكية مثل الدراق المخملي الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لنحو 40-50 ألف و كذلك الأمر البطيخ الأصفر الذي وصل سعر الكيلو لـ15ألف.

ومن خلال رصدنا لأسعار الفواكه في سورية خلال الموسم الحالي حيث يباع كيلو الجنارك ب50 ألف ليرة، وكيلو الدراق المخملي ب40 ألف ليرة، وكيلو المشمش الفحل ب50 ألف ليرة، و كيلو الموز 25 ألف ليرة، وكيلو التفاح من النوع الجيد ب15 الف ليرة، وكيلو الفريز 20 ألف ليرة، وكيلو البطيخ الأصفر ب15 ألف ليرة، وكيلو البرتقال أبو صرة 15 ألف ليرة، وعلبة التوت وزن 200 غرام ب10 آلاف ليرة، والآكي دنيا ب40 الف ليرة.

الفواكه السورية التي تشتهر بمذاقها وخاصة الكرز من جرود فليطة والدراق من عين الفيجة وغيرها يتم تصديرها والشعب في سورية محروم من تذوقها، ومن يحالفه الحظ يشتري بالحبة على عدد أولاده من أجل أن يقولوا تذوقنا الدراق مثلاً هذا العام.

المتقاعدون وكبار السن يتسوقون في الأسواق يسألون عن الأسعار ويتحسرون على أيام العز وشراء الفواكه بالشريحة وبكميات كبيرة بينما اليوم برادات 90 بالمئة من الشعب السوري لا تحتوي أي نوع من الفواكه والتذوق أصبح بالنظر وبشم الرائحة.

صحيح أن تكاليف الزراعة ورش المبيدات وأتعاب الفلاح وعمولة التسويق وأرباح التجار جميعها مرتفعة، لكن ما ذنب المواطن السوري حتى يحرم من تذوق منتجات بلاده.

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