الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في المناطق الجنوبية والغربية، وأعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الغربية والجنوبية خلال الليل، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء مثيرة للغبار والأتربة، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.