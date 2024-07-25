محافظة دمشق تكشف عن دراسة نهائية لإنشاء أطول نفق في سورية 

أعلنت محافظ دمشق عن إتمام الدراسة النهائية التي أعدتها جامعة دمشق لإنجاز مشروع نفق «المجتهد- باب مصلى»، والذي يُعد الأطول في سورية بطول 2 كيلومتر.

وتشمل الدراسة الحلول الفنية والمرورية المقترحة لتسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المنطقة.

وجّه المحافظ محمد طارق كريشاتي بضرورة أن تكون الدراسة شاملة ومستوفية لكل الاشتراطات الفنية، مع الحرص على تقليل التكاليف الاقتصادية إلى الحد الأدنى.

وأكد كريشاتي أن المشروع سيتضمن نفقاً بطول 1.4 كيلومتر يمتد حتى كراج السيدة، وفرعاً بطول 450 متراً يربط نفق باب مصلى، مع تحديث شامل للبنى التحتية لضمان تحقيق أفضل الحلول المرورية والإنشائية الممكنة.

و بيّن مدير الدراسات الفنية في المحافظة معمر الدكاك أن المشروع يبدأ من تقاطع البعث وحتى قبل كراجات السيدة زينب بطول 1400 متر ليكون المشروع الأطول والأضخم في سورية، وضمن خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في هذه العقدة التي تعد محوراً مهماً وحيوياً.

وأضاف: للمشروع تفريعة أخرى عند ساحة باب مصلى باتجاه كراج السويداء «نادي المجد» بطول 450 متراً كفرع آخر للخروج بالاتجاه الشرقي، كما أن هناك مساراً آخر فيما يخص الاتجاه من الشرق إلى الغرب وذلك قبل مشفى الرشيد بنحو 100 متر.

وبيّن مدير الدراسات الفنية أن الهدف من المشروع تحديث البنى التحتية للمنطقة الجنوبية، وخاصة في ظل وجود 5 شبكات أساسية بالمشروع «صرف صحي- مياه- كهرباء- اتصالات- إشارة»، علماً أن أعمال التنفيذ تمت لهذه الشبكات منذ 50 عاماً، ما يتطلب إجراء تحديث للبنية التحتية واستفادة المنطقة الجنوبية من الأعمال المقررة.

وأوضح دكاك أن فترة التنفيذ تصل إلى عام ونصف العام، ليصار خلال شهرين للإعلان عن التكلفة المالية الإجمالية للمشروع كاملاً، بعد استدراج العروض من شركات القطاع العام للبدء بأعمال تنفيذ المشروع بشكل متوقع نهاية العام الجاري.

وقال مدير الدراسات الفنية: إن جامعة دمشق بانتظار استلام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن المخططات التنفيذية ودفاتر الشروط الفنية والكشوف التقديرية وجدول الكميات.

وحسب دكاك هناك صعوبات راهنة ترتبط بكثافة البنى التحتية المنتشرة بالموقع، إضافة إلى الحركة المرورية الضخمة بالمنطقة، ولاسيما أن مشروع عقدة المجتهد أضخم من نفق المواساة.

وبيّن أنه لن يكون هناك إغلاق كامل للمنطقة وإنما حلول مرورية جزئية، على أن تبدأ الأعمال ضمن عدد من المحاور تشمل كراج درعا والسويداء، وباتجاه مشفى الرشيد، ومحور باتجاه الفحامة.

الوطن

