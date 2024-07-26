شروط اختبار القبول بمدارس المتفوقين

عممّت وزارة التربية، الخميس، شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025م والتي تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي إضافةً إلى مرحلة التعليم الثانوي، وفق ماذكره الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك”.

وحددّت الوزارة موعد إجراء الاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، في 18 آب، من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً للصفين معاً”.

وذكرت الوزارة أنه “يبدأ التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 27 تموز، ولغاية 15 آب، مشيرة إلى أنه “يبدأ الدوام في مدارس المتفوقين مع بداية الدوام الرسمي لمدارس (التعليم الأساسي- الثانوية العامة)”.

وكانت أصدرت وزارة التربية نتائج امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2024، الاثنين الفائت، حيث بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي 66.7%، وحصل على العلامة التامة 45 طالباً وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية الشرعية 87.53%.

يذكر أنّ هيئة التميّز والإبداع حددت شروط الانضمام إلى الأولمبياد العلمي السوري 2025، والذي يبدأ التسجيل عليه من لحظة إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي ولغاية 10 أيلول القادم، وفق ما ذكره الحساب الرسمي للهيئة على “فيسبوك”.