محطة الرستين تزيد من التقنين الكهربائي في اللاذقية!

أعلنت محافظة اللاذقية عن تعديل في برنامج التقنين الكهربائي نتيجة لأعمال إنشاء محطة الرستين، مما أثار تساؤلات بين المواطنين حول تأثير هذا التغيير، وهل سيؤدي إلى تقليل ساعات التقنين أو زيادتها.

وفقًا للمنشور، ستقوم ورشات دائرة نقل الطاقة بفصل بعض خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة لمدة ثلاثة أيام، كجزء من استكمال مشروع محطة الرستين.

وأشارت المحافظة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تعديل طفيف في برنامج التقنين لبعض المناطق والقرى، مع مراعاة مواعيد تغذيتها بمياه الشرب قدر الإمكان.

جدير بالذكر أن التقنين الحالي في محافظة اللاذقية يصل إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية واحدة بالكهرباء، في ظل الوعود بدخول محطة الرستين الخدمة قريباً.