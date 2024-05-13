تقرير أممي: دخل السوريين لا يغطي سوى 29% من نفقاتهم

أفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي بأن مستويات الدخل في سوريا تعتبر منخفضة للغاية، حيث لا تغطي سوى 29% من النفقات الشهرية، في حين تشهد تكاليف السلع الأساسية استمراراً في الارتفاع.

وأشار البرنامج إلى استمرار تدهور مستويات المعيشة في سوريا خلال عام 2024، نتيجة لعوامل متعددة منها انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص المحروقات والصراعات الإقليمية، دون إيلاء اهتمام كافٍ لتأثير قانون قيصر الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأظهر التقرير أن قيمة الليرة السورية في السوق الموازية تراجعت بنسبة تقارب 47% خلال العام الماضي، و92% على مدار أربع سنوات.

وبلغ سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق -التي تُعتبر مؤشراً لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد- نحو 2.75 مليون ليرة سورية في آذار الماضي، بزيادة 2% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة تقريباً خلال عامين.

وعلى الرغم من انخفاض تكلفة السلة الغذائية بشكل طفيف إلى متوسط 957 ألف ليرة سورية في آذار 2024 لأسرة من خمسة أفراد، إلا أن هذا السعر يعد ارتفاعاً بنسبة 87% مقارنة بالعام السابق.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في كانون الثاني الماضي عن انتهاء عمله في سوريا بسبب نقص التمويل، في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 16.7 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية خلال عام 2024، بزيادة تقدر بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق.