أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع في روسيا خلفا لسيرغي شويغو

13-05-2024

أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع في روسيا خلفا لسيرغي شويغو

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد قرارا بتعيين أندريه بيلوسوف وزيرا جديدا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عينه في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.

  وأندريه بيلوسوف مدني متخصص في الاقتصاد وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء، كما عمل مستشارا للرئيس بوتين للشؤون الاقتصادية لعدة سنوات.

وقال الكرملين إن بوتين يرغب في أن يصبح شويغو أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية

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