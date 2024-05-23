قلق أمريكي من احتمال اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بتدبير حادث رئيسي

ذكرت صحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية قلقة من احتمال اتهامها من قبل السلطات الإيرانية بالتواطؤ مع إسرائيل في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن واشنطن تراقب عن كثب ردود فعل طهران، وتسعى للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة، لكنها تخشى في الوقت ذاته من أن تؤدي هذه الاتهامات المحتملة إلى تصعيد التوتر مع إسرائيل.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن السياسة الإيرانية من غير المرجح أن تتغير في المستقبل القريب.

وأفادت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين راقبوا عملية البحث والإنقاذ في 19 مايو بقلق، وتساءلوا لعدة ساعات عن كيفية تأثير هذا الحادث على الوضع في الشرق الأوسط.

ونقل المصدر عن أحد المسؤولين قوله إن السؤال “هل يمكن أن تكون هذه بداية الحرب العالمية الثالثة؟” لم يعد مجرد جنون.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين أثناء عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم.

وحمل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، الولايات المتحدة مسؤولية حادث تحطم مروحية الرئيس رئيسي، مشيرًا إلى أن منع واشنطن بيع الطائرات وقطع الغيار لإيران كان سببًا في هذه المأساة.