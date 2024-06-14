وزير الصناعة يكشف عن التحضير للانتقال إلى تجميع السيارات الكهربائية

كشف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار عن خطة لتحضير مشروع لتجميع السيارات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم الانتقال تدريجياً من مرحلة تجميع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى تجميع السيارات الهجينة، والتي تعتمد على الطاقة الكهربائية والوقود معاً.

وأكد الوزير جوخدار أن الانتقال إلى تجميع السيارات الكهربائية سيكون عملية تدريجية تعتمد بشكل كبير على استعداد المستثمرين، وقد تستغرق ما بين سنة إلى سنتين، وذلك بحسب نشاط المستثمرين ووتيرة عملهم.

وأوضح الوزير أنه يوجد حالياً في القطاع الخاص أربع منشآت تقوم بتجميع السيارات التقليدية، وتتمتع هذه المنشآت بقدرات وإمكانيات كبيرة تتيح لها إنتاج ما يصل إلى مئة ألف سيارة سنوياً، مما يفتح المجال أمام تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى إمكانيات التصدير إلى الخارج.

كما أكد جوخدار على وجود شراكة بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص في هذا المشروع. وأضاف أنه سيتم تزويد الطرق بمحطات خاصة لشحن السيارات الكهربائية، لتتمكن السيارات من التزود بالطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وجاءت تصريحات الوزير جوخدار خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء الذي عقد اليوم.



