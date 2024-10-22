سوريا في المرتبة الثالثة.. تعرفوا على أغلى الدول العربية بأسعار البنزين

احتلت سوريا المرتبة الثالثة في قائمة لأغلى 10 دول عربية بأسعار البنزين المقومة بالدولار، إذ وصل سعر ليتر البنزين في سوريا لحوالي 0.882 دولاراً.

واحتلت الأردن المركز الأول بسعر قدره 1.545 دولاراً لليتر البنزين، حسب القائمة التي أصدرها موقع Global petrol prices، وفقاً للأسعار المرصودة بتاريخ 14 تشرين الأول "أكتوبر"، فيما جاء المغرب بالمركز الثاني بسعر قدره 1.36 دولار.

وفيما يخص باقي المراكز فقد جاءت تونس بالمركز الرابع بسعر بلغ 0.824لليتر، يليها لبنان إذ بلغ سعر ليتر البنزين فيه 0.741 دولاراً.

وأما السودان فقد حل سادساً بسعر قدره 0.70 دولاراً لليتر، وجاءت الإمارات سابعاً بعد ما بلغ سعر الليتر فيها 0.692 دولاراً، وحل العراق ثامناً إذ بلغ سعر ليتر البنزين في العراق 0.649 دولاراً، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة التاسعة عربياً بسعر قدره 0.621 دولاراً لليتر، وحلت السعودية في المركز العاشر بسعر بلغ 0.621 دولار لليتر الواحد.

يذكر أن ليبيا تعتبر صاحبة أقل سعر للبنزين في الدول العربية و ثاني أقل دول العالم من حيث الأسعار إذ يصل سعر ليتر البنزين فيها إلى 0.031 دولاراً وفقاً للتقارير الإعلامية الصادرة خلال نهاية شهر أيلول الماضي.