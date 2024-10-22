مصرف التسليف الشعبي في سوريا يستأنف قروض الطاقة المتجددة 

كشف معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن المصرف قد تنفيذ كل طلبات قروض الطاقة المتجددة المتراكمة في المصرف، وسيتم العمل على تنفيذ الطلبات الجديدة التي ستصل من إدارة صندوق الطاقات المتجددة.

مشيراً إلى أن المصرف قد منح حتى الآن 100 مليار ليرة قروضاً للمستفيدين من خدمات صندوق دعم الطاقات المتجددة وأنه تم التعميم على فروع التسليف بالعودة لاستقبال الطلبات الواردة من الصندوق بعد أن تم التريث في استلام أي طلبات جديدة منذ شهر أيار الماضي وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وحول قرار الحكومة السورية بخفض الحد الأقصى لمدة سداد القروض الممنوحة لتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية للقطاع المنزلي من 15 سنة لـ 10 سنوات قال حسن أنه سيتم العمل به عند إبلاغ المصرف بهذا القرار بطريقة رسمية

يذكر أن مصرف التسليف الشعبي كان قد أعلن منذ أيار الماضي عن إيقاف استقبال طلبات قروض الطاقة الشمسية بسبب تراكم الطلبات لدى المصرف ما تسبب بضغط كبير على المصرف وفروعه.

