21-10-2024
ارتفاع جديد لسعر الذهب في السوق المحلية
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 7 آلاف ليرة للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجّله في آخر نشرة صادرة يوم السبت، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و 167 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة وسعر شراء 999286 ليرة.
وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ42 مليوناً و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و 815 ألف ليرة.
وكانت ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة عبر حسابها الرسمي، السبت الفائت، إن “سعر الأونصة عالمياً ارتفع بشكلٍ كبير جداً، إذ سجّل لأول مرة 2721 دولاراً”، واصفةً، أن “سعرها في أعلى قمة”.
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