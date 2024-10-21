ارتفاع جديد لسعر الذهب في السوق المحلية 

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 7 آلاف ليرة للغرام ‏الواحد ‏عيار 21 عن السعر الذي سجّله في آخر نشرة صادرة يوم السبت، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق.

وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً ‏و 167 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة، بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 1000286 ليرة وسعر شراء 999286 ‏ليرة.‏

‏وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ42 مليوناً ‏و 800 ‏ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين ‏و 815 ‏ألف ليرة.‏

وكانت ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة عبر حسابها الرسمي، السبت الفائت، إن “سعر الأونصة عالمياً ارتفع بشكلٍ كبير جداً، إذ سجّل لأول مرة 2721 دولاراً”، واصفةً، أن “سعرها في أعلى قمة”.