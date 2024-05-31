أنباء عن الاستعداد لرفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7%

بعد أيام من نفي وزارة الاتصالات لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء جمركة الهواتف المحمولة، كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والبريد السورية عن نية رفع رسوم جمركة الموبايلات قريباً.

وأوضح مصدر في الهيئة لموقع “هاشتاغ” أن الزيادة المرتقبة ستكون بنسبة 7% خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عودة خدمة الاتصالات للهواتف غير المجمركة مؤخراً كانت نتيجة تعديلات وتحديثات أجرتها الهيئة، والتي توقفت مرة أخرى بعد يومين فقط.

وأوضح أن هذه الإجراءات دورية للكشف عن الأشخاص الذين يغيرون أرقام “الإيمي” وملاحقتهم قانونياً.

وأكد المصدر أن رسوم الجمركة لم تُلغ كما أشيع، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم الرسوم والقيم المالية التي تحددها الجمارك ووزارة المالية.

وقد أثارت عودة الخدمة للهاتف غير المجمركة استغراب المستخدمين، مما أدى إلى انتشار شائعات عن إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة.

من جانبه، أوضح مصدر في “وزارة الاتصالات والتقانة” أن عودة الخدمة للهواتف غير المجمركة لا علاقة لها بالوزارة، بل هي جزء من عمل هيئة تنظيم الاتصالات التي تنظم الرسوم المحددة من قبل الجمارك.

وأشار إلى أن بعض الهواتف المهداة من الخارج تُمنح فترات عمل مؤقتة، مما أدى إلى سوء فهم لدى البعض حول إلغاء الجمركة.

يُذكر أن الضرائب الجمركية أو رسوم التسجيل على بعض الهواتف الخلوية قد تتجاوز نصف قيمتها، وهناك هواتف تتطلب جمركة أعلى من سعرها الأصلي.

ويجب على الأشخاص الذين يشترون أجهزة من خارج سوريا دفع الرسوم الجمركية المطلوبة للتصريح عنها.