شركة الجرارات بحلب تستعد للعودة إلى إنتاج ” الجرار السوري

كسبت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب عقد تجميع مكونات جرار زراعي على شكل “SKD” في تأمين هذه المكونات، وبقي الحصول على بعض الموافقات الإدارية و باشرت بإعادة تأهيل وتجهيز الصالة الخاصة بتجميع الجرارات على شكل “SKD”، استعداداً للبدء في تنفيذ العقد.

مدير عام الشركة المهندس أسعد جاويش، بين أن “الشركة تلقت خلال الأشهر الماضية طلبات من عدة موردين من أجل تجميع مكونات الجرار الزراعي على مبدأ التشغيل للغير، حيث وقع الاختيار على أحد هذه الطلبات المقبولة فنياً ومالياً، والتي تعتبر ضمن إمكانيات الشركة”.

مدة العقد تصل إلى نحو عام كامل، وبموجب هذا العقد، فإن الشركة لا تتحمل أية نفقات أو أعباء مالية، ولحظت الشروط الفنية الموضوعة المواصفات العالمية والجودة المطلوبة، الشركة وضعت خطة عمل لتنفيذ العقد المشار إليه، بحيث يكون التجميع لـ 40 جراراً شهرياً.

الشركة تقوم بتصنيع المعدات والملحقات الزراعية مثل مقطورة معدنية، قلاب، محراث قرصي و”كلفاتور” متحرك ومسالف قرصية وسكة فلاحة بمختلف القياسات وناثرة سماد كيماوي ومقطورة جرار زراعي وصهريج مياه”.

مع الإشارة إلى أن عدد العمال يصل إلى 123 فعلياً، ولدى الشركة ثلاث صالات عمل مجهزة بكل الآلات والمعدات، إذ تعنى هذه الصالات بالملحقات الزراعية والتجميع والصيانة”.

تشرين