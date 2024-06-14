34 شهيداً في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 34 شهيداً و71 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 37266 شهيداً، و85102 جريح، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

طيران الاحتلال قصف منزلاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، فيما استشهد فلسطينيان آخران برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح، فيما أعلنت مصادر طبية استشهاد طفل في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج.

وفي شمال القطاع، استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.





