117 مليون نازح قسري حول العالم وسوريا في الصدارة

قالت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين قسرياً حول العالم وصل لمستويات قياسية خلال عام 2023، ويتصدر السودان وسوريا الدول التي تشهد أكبر عدد من النازحين.

وقال المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن عدد النازحين بلغ 117.3 مليونا حتى نهاية العام الماضي، وهذا الرقم يشمل “اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا ممن اضطروا للنزوح بسبب الصراعات والاضطهاد وأشكال من العنف متباينة ومعقدة”.

ونشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقريراً يشير إلى زيادة سنوية للنازحين قسراً خلال الـ12 عاماً الماضية.

وفق المفوضية، فمن المرجح أن يستمر تزايد أعداد النازحين قسرياً وأن يكون عددهم تجاوز 120 مليونًا، بنهاية نيسان الماضي.

ويعد واحدًا من كل 69 شخصاً أو 1.5% من سكان العالم من المشردين والنازحين قسرياً، فيما كان قبل 10 سنوات واحدًا من كل 125 شخصاً، حيث لعب الصراع في السودان والحرب على غزة، دوراً مهماً في زيادة الأعداد، بحسب التقرير.

وفي نيسان 2023، بدأت المعارك بين “قوات الدعم السريع”، بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

فيما شنّت “إسرائيل” حرباً على قطاع غزة، ضمن عملية حملت اسم “السيوف الحديدية”، منذ تشرين الأول 2023 راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني، ونحو مئة ألف جريح فضلاً عن الآلاف من المفقودين.

ووفق أرقام المفوضية، نزح أكثر من تسعة ملايين شخص داخلياً في السودان، إضافة لمليوني لاجئ خارج البلاد، وبلغت أعداد النازحين الفلسطينيين 1.3 مليون نازح قسري.

وبحسب المفوضية، تحتل السودان المرتبة الأولى بنسبة النزوح الداخلي القسري بـ9.1 مليون شخص، تليها سوريا بـ7.2 مليون شخص.

وعلى صعيد اللجوء خارج البلاد، احتلت سوريا النسبة الأكبر بين عدد اللاجئين حول العالم، إلى جانب أفغانستان، بـ6.4 مليون شخص لكل منهما، ما يعادل ثلث إجمالي عدد اللاجئين الكلّي.

ووصل العدد الكلي للاجئين حول العالم إلى 43.4 مليون شخص، بما يشمل 31.6 لاجئ في وضع شبيه باللاجئين، و5.8 مليون شخص بحاجة للحماية الدولية.

وجاءت فنزويلا في المركز الثالث بـ6.1 مليون لاجئ، ثم أوكرانيا بـ6.0 مليون لاجئ، بحسب تقرير المفوضية.

ويعاني اللاجئون الفارون من بلادهم من مخاطر عديدة تشمل التعذيب والاختطاف والاحتجاز التعسفي والاتجار بالبشر والاغتصاب، وفق المفوضية.

يذكر أن أكثر من 5 ملايين نازح داخلياً ومليون لاجئ عادوا إلى ديارهم في عام 2023، بحسب التقرير، وتُظهر هذه الأرقام بعض التقدم نحو حلول أطول أمداً وبشكل إيجابي، ارتفع عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم إلى 154,300 في عام 2023.