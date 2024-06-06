توقيف رئيس فرع أمني وعضو بمجلس الشعب بقضية فساد

06-06-2024

توقيف رئيس فرع أمني وعضو بمجلس الشعب بقضية فساد

تم عزل رئيس فرع أمني في حلب وتعيين بديل له لم يكن إجراءً روتينياً، بل جاء بعد إحضار الضابط المعني إلى إدارة الأمن الجنائي للتحقيق في قضية تتعلق بعضو مجلس شعب.

الضابط الآن موقوف في انتظار صدور مرسوم تسريحه خلال جدول تنقلات الضباط المقرر إصداره مطلع الشهر القادم.

وكشفت التحقيقات في وزارة الداخلية أن الضابط المتهم تستر على مذكرة بحث صادرة من القضاء بحق عضو مجلس الشعب قبل عدة أشهر، ولم يتم تنفيذها رغم رفع الحصانة عنه.

المعلومات تشير إلى أن البرلماني المتهم استفاد من عدم تنفيذ مذكرة البحث ليترشح للدورة القادمة لمجلس الشعب، حيث كانت هناك مذكرة بحث سابقة بحقه قبل ترشيحه السابق قبل أربع سنوات، وتم تحريف الاسم بالتواطؤ مع بعض المعنيين لإصدار مذكرة البحث باسم شخص آخر غير موجود.

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة، ولن يتم إصدار أي تصريحات رسمية قبل الانتهاء منها.

وتمت مداهمة منزل عضو مجلس الشعب في حي كفرسوسة بدمشق وتوقيفه بعد ثلاثة أيام من توقيف رئيس الفرع الأمني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سبب التوقيف تنفيذ المذكرات السابقة أو التحقيقات الجارية بشأن تعاونه مع الضباط للتستر على مذكرات البحث.

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