السعودية تحيل مسؤولين في “mbc” للتحقيق بعد تقرير وصف مقاومين بالإرهاب 

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية عن إحالة عدد من المسؤولين في قناة “إم بي سي” إلى التحقيق، بعد نشر تقرير أثار جدلاً واسعاً بسبب تحريضه ضد قادة من حركة “حماس” الذين استشهدوا خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الإحالة جاءت بسبب مخالفة التقرير للأنظمة والسياسة الإعلامية المتبعة في المملكة. وأضاف البيان أن القناة أزالت التقرير من جميع منصاتها بعد موجة الانتقادات الكبيرة.

التقرير المثير للجدل وصف بشكل مباشر إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري بالإرهابيين، كما وجّه اتهامات إلى زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا، أبو محمد الجولاني، معتبرًا أنه المسؤول عن الخراب في البلاد. ولم يقتصر التحريض على هؤلاء، بل شمل أيضًا الشخصيتين السعوديتين الجهاديتين، خطاب وأبو وليد الغامدي، اللذين قُتلا في الشيشان قبل أكثر من عشرين عامًا.

الجدير بالذكر أن التقرير أثار ردود فعل غاضبة على الصعيد العربي، مما دفع القناة لحذفه، بينما شهدت العراق احتجاجات غاضبة تسببت في اقتحام مكاتب “إم بي سي”، ما دفع الحكومة العراقية إلى تعليق ترخيص القناة داخل البلاد.

وكالات