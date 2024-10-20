ضبط محطتي وقود وأشخاص يتاجرون بالمحروقات 

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطتي محروقات مخالفتين في المدينة مع تغريمهما بمبلغ 624.316 مليون ليرة سورية.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم ضبط المحطة الأولى بمخالفة التعليمات، وقطع بطاقة آلية محجوزة وتعبئة الكمية دون وجود سيارة بكمية 2635 ليتراً، حيث بلغت قيمة التغريم 86.686 مليون ليرة.

ولفت إلى أن المحطة الثانية ضبطت بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت المدعومة من قبل الدولة لزوم النقل بكمية 1320 ليتراً، حيث بلغت قيمة التغريم 46.846 مليون ليرة.

وفي سياق متصل أشار اليوسف إلى ضبط مجموعة أشخاص بمخالفة استجرار مادة الفيول والمازوت والبنزين والغاز بطرق غير مشروعة، والاتجار بها لغير الغاية المخصصة لها وتغريمهم بمبلغ 490.783 مليون ليرة.