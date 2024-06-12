تشغيل رحلات نظامية بين مطاري دمشق والرياض اعتباراً من 7 تموز

أعلن حاتم كباس، مدير الخطوط الجوية السورية، أن السلطات في الرياض قد وافقت على تسيير رحلات منتظمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الرياض الدولي، وذلك ابتداءً من السابع من الشهر المقبل.

وأوضح كباس أن هناك جهوداً تُبذل بالتعاون مع الوكيل السعودي لتقديم موعد أولى الرحلات قدر الإمكان.

وأشار بيان رسمي صادر عن مؤسسة الخطوط الجوية السورية إلى أن مسألة الطائرتين من طراز بوينغ 747 المتوقفتين في المملكة العربية السعودية ما زالت قيد التفاوض بين الحكومتين، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

ونفى البيان ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إعادة الطائرتين بوينغ 747 إلى مطار دمشق الدولي. وأوضح البيان أن الطائرتين لم تُعادا إلى دمشق، وأن الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع غير صحيحة.

وأكد البيان أن مسألة الطائرتين المتوقفتين في السعودية ما زالت محل تفاوض بين الحكومتين السورية والسعودية، ويتم متابعتها من قبل مختصين في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من كلا الجانبين، بهدف التوصل إلى حل مناسب بالتعاون والتنسيق المشترك.

وفيما يتعلق برحلات الحج، ذكر كباس أن الخطوط الجوية السورية قامت بنقل 10,900 حاج عبر طائراتها. وأشار إلى أن عملية نقل الحجاج من مطار دمشق الدولي إلى جدة انتهت بنجاح أمس، حيث تم تنفيذ 42 رحلة جوية لهذا الغرض.