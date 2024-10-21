21-10-2024
دفعة مساعدات روسية للوافدين من لبنان إلى اللاذقية
تواصل روسيا تقديم المساعدات الإنسانية للوافدين من لبنان الشقيق إلى اللاذقية جراء العدوان الإسرائيلي، عبر دفعات من المواد الغذائية والإغاثية.
وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد كليوكين بافيل أوليغوفيتش: إن المساعدات عبارة عن أربعة أطنان شملت مواد غذائية تتضمن سكر ورز وحليب معلب وطحين وشاي وزيت.
وأشار إلى أنه تم توزيع المواد الغذائية على عائلات وافدة من لبنان، تقيم في مراكز إيواء الشير وشاطئ النخيل ضمن محافظة اللاذقية.
الوطن
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