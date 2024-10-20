الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً …تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية .