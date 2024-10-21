8 آلاف مركبة حصلت على لوحات جديدة في دمشق وريفها

كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل سامر سليمان أن نحو ٨ آلاف مركبة حصلت على لوحات جديدة في دمشق وريفها اعتباراً من الأول من تشرين الجاري وحتى تاريخه، وتم تحديد سعر اللوحتين بـ250 ألف ليرة، مضيفاً: لدينا 2.5 مليون مركبة مستهدفة خلال ثلاث سنوات.

وأشار سليمان إلى أن هناك إشاعات تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة إلى عملية تبديل اللوحات حول سعر اللوحة الجديدة للمركبة ونقاط النجاح في الفحص الفني للمركبة والرسوم المستحقة، مجدداً تأكيده أن سعر اللوحة الجديدة هو كما تم تحديده من وزارة المالية متضمناً الرخصة والرسوم وهو 125 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و250 ألف ليرة للمركبة التي تحتاج لوحتين فقط لا غير.

وأضاف: أما ما يتم تناقله من رسوم وأعباء إضافية تزيد على ذلك فهذا يختلف من معاملة لأخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم في مديرية النقل ويختلف من مركبة لأخرى حسب نوع المعاملة مثل «نقل ملكية – تسجيل لأول مرة – معاملة تبدلات فنية معينة للمركبة – تغيير فئة المركبة وغيرها..»، ضارباً مثلاً إذا السيارة عليها تأخير فحص فني فهذا موضوع لا علاقة له بمعاملة تبديل اللوحة وإنما معاملة مختلفة اسمها معاملة «إجراء فحص فني»، وقيمة رسوم الفحص الفني محددة وتم الإعلان عنها وهي 90 ألف ليرة للسيارات الصغيرة و180 ألف ليرة للشاحنات والسيارات الكبيرة، مشيراً إلى أنه في حال الرسوب في الفحص الفني تدفع عند الإعادة 25 بالمئة‎ من قيمة الفحص الفني وخلال مدة 15 يوماً وليس كامل رسم الفحص.

وأضاف: وكذلك الأمر ينطوي على بقية المعاملات فإن لكل معاملة رسومها المحددة بغض النظر عن تبديل اللوحات أم لا، مؤكداً أنه بالنسبة للفحص الفني فإن النقاط الأساسية التي يتم الفحص بها وتعرض المركبة للرسوب هي «الفرامل- الدوزان- كفاءة الإطارات- الإنارة الأمامية- الرؤية الجيدة المحققة للبلور الأمامي» عدا عن ذلك لا يوجد رسوب.

وطلب مدير النقل الطرقي من المواطنين في حال تقاضي أو دفع رسوم غير الرسوم المحددة أصولاً مراجعة مدير النقل في المحافظة بشكل مباشر لأي شكوى أو استفسار.

وحول رخصة السير المؤقتة بين سليمان أن رخصة السير الورقية المؤقتة معتمدة لاستخراج بطاقة «تكامل» للسيارات ذات اللوحات الجديدة، منوهاً إلى أن وزارة النقل تقوم بمعالجة موضوع منح بطاقات الوقود للسيارات ذات اللوحات الجديدة وذلك بالتنسيق مع شركة سادكوب في وزارة النفط، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك بين الجهات المعنية بذلك وحل هذا الموضوع من خلال اعتماد «رخصة السير الورقية المؤقتة» الصادرة عن مديرية النقل أصولاً، وبموجبها يتم منح بطاقة «تعبئة الوقود – تكامل» من شركة سادكوب التي عممت على كل مراكز تكامل اعتماد هذه الرخصة وفق المعتاد.

من جهته بين المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي ممدوح العلان أن المعمل سينتج شهرياً نحو 150 ألف لوحة مفردة، وسيكفي إنتاجه لتغطية جميع الآليات في سورية والبالغ عددها نحو 2.5 مليون وفق مدة العقد الممتدة إلى 36 شهراً، لافتاً إلى أنه بدأ المعمل بالإنتاج منذ الشهر الثامن من العام الحالي.

وأما بالنسبة للمواصفات، فأوضح المدير العام أن اللوحة تتضمن مواصفات عالمية مطابقة لمعايير الأيزو والمعايير الأوروبية، ورمز «كيو آر» يمكن مسحه عبر الجوال والدخول به مباشرة إلى رابط وزارة النقل لتحري معلومات السيارة، كما تتضمّن اللوحة رقمين على يسارها وخمسة أرقام يميناً، وهي غير مكررة في أي آلية أو أي فئة على مستوى القطر، لكونها تتضمن 10 ملايين رقم، وبالتالي ستكفي الاحتياج المستقبلي المتزايد من اللوحات.

وأضاف العلان: سيتمّ منح المؤسسة نحو 770 ألف لوحة «عذراء» يمكن استخدامها للتوسع بالأرقام لفترة طويلة بعد إنجاز معاملات تبديل اللوحات، كذلك فإن الرقمين على اليسار سيشيران إلى فئة السيارة «عمومي، خصوصي، استثمار» ونوع السيارة «نقل – شاحنة – سياحية…» دون الإشارة إلى المحافظة، كما في السابق، وبالتالي سيصبح ممكناً إنجاز معاملات المركبات من أي مديرية في القطر لكونه تمّ إنجاز الربط الشبكي ضمن برنامج من وزارة النقل منذ سنتين، والآن سيتمّ توحيد جميع اللوحات وكأنها تتبع مديرية واحدة على مستوى القطر، ما يعني اختصار العناء والوقت والتبسيط بشكل أكبر لمعاملات المواطن.

وأشار إلى أن الطلاء نوع ميتاليك وبمواصفات عالية ذو جمالية وتكلفة عالية ولا يمكن تدهينها في حال التلف، ومن الصعب تزويرها لاحتوائها على رموز وأكواد، مبيناً أنه في حال الشكّ من أي جهة مختصة بتزوير أي لوحة، فإنه يتمّ إرسالها بالظرف المختوم إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي للكشف على مطابقتها للمواصفات.

ونوّه العلان بأن اللوحات تتضمّن ثلاثة ألوان هي الأخضر لمركبات وزارة الداخلية والأحمر للسيارات العمومية، والأسود لبقية السيارات وفق 16 أنموذجاً، مثل احتواء اللوحة لرموز وألوان الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وذوي الإعاقة، كما تتم دراسة وضع رموز أخرى للرافعات والسطحات والصهاريج وغيرها من الآليات، وإضافة لوحة ثالثة لبعض الآليات مثل القاطرة والمقطورة، مبيناً أن الدراجات تمنح لوحة واحدة فقط، ونوّه بأن الدراجات الكهربائية تحصل على لوحاتها من المحافظات ولا علاقة لها بهذه النماذج لكونها لا تتبع لوزارة النقل.



الوطن