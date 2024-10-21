مشتركي السورية للاتصالات بدمشق يدفعون الفواتير لخدمات غير موجودة 

يعاني نحو 3000 شخص من مشتركي السورية للاتصالات من انقطاع في خدمات الانترنت والهاتف بمناطق باب شرقي والدويلعة والطبالة، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال المشتركون يسددون ما يترتب عليهم من فواتير للشركة.

وحتى اللحظة بقيت المشكلة أسيرة المراسلات بين شركة الاتصالات ومحافظة دمشق ودائرة خدماتها وبلدية الشاغور والشركة العامة للصرف الصحي، إذ تسبب تسرُّب مياه الصرف الصحي إلى غرف شبكات الهاتف وكوابل النت التي يبلغ عددها 6 كابلات، وكلّ كابل يحتوي نحو 2000 خط انترنت، إلى تعطيل أكثر من ثلث هذه الخطوط بحسب رئيس مقسم دويلعة، المهندس خالد الرفاعي.

ونقلت صحيفة البعث عن الرفاعي قوله : إن الموضوع قيد المتابعة، وأنه تم رفع كتاب رسمي للجهات المعنية عبر فرع دمشق للاتصالات، للجهات المعنية تحت رقم 4334 و 101/ 8 / 1368 ص ش، موجّه لمحافظة دمشق – مديرية دوائر الخدمات.

وطالب الكتاب بتوجيه بلدية الشاغور وفق العنوان " الدويلعة- مدخل الدويلعة- مقابل صيدلية أمل سرحان" للتنسيق مع لجنة البناء المتسبّب بالضرر ورئيس قطاع الصرف الصحي للدلالة على الموقع لمعالجة التسريبات الناتجة عن النوازل الخاصة بكل بناء، لتتم معالجة أعطال المشتركين وإعادة الخدمات إليهم المتوقفة منذ عدة أشهر وامتداد التسرب باتجاه غرف هاتفية.

بالمقابل يشير سكان الأبنية إلى أنهم غير مسؤولين عن الضرر، وأنهم دفعوا تكاليف الاصلاحات سابقاً.

يذكر أنه وفقاً للصحيفة ف على الرغم من انقطاع الخدمة إلا أن السورية للاتصالات تقوم بإلغاء الاشتراكات إن لم يقم السكان بتسديد الفواتير؟!.