منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024، الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 300 ألف ليرة سورية.

وتشمل هذه المنحة جميع العاملين المدنيين والعسكريين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.

كما تشمل المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وكذلك أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين الذين لا يعملون ولا يتقاضون معاشًا من أي جهة تأمينية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة ستكون معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي خصومات أخرى.