منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

10-06-2024

منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024، الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 300 ألف ليرة سورية.

وتشمل هذه المنحة جميع العاملين المدنيين والعسكريين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.

كما تشمل المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وكذلك أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين الذين لا يعملون ولا يتقاضون معاشًا من أي جهة تأمينية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة ستكون معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي خصومات أخرى.

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