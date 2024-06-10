سيناريو أوّل 24 ساعة من حرب لبنان

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقالًا يتناول تصريحات عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أشار إلى أن إسرائيل قد تتعرض لهزيمة خلال الـ24 ساعة الأولى من أي صراع مع حزب الله، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير المتوقع في مناطق حساسة داخل إسرائيل، وهو دمار لم يسبق لهم مشاهدته من قبل.

وأعرب عتصيون عن مخاوفه في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن إسرائيل تتحضر لمواجهة عدو أقوى في لبنان، وهو صراع قد يتسبب في دمار واسع النطاق.

وأضاف أن السيناريو الحالي، حيث يتزايد التوتر والخطاب العنيف، قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل خطير.

وفي ذات السياق، تحدثت “نيوزويك” عن تحذيرات من مسؤولين إسرائيليين سابقين بشأن التصعيد الحالي، مشيرين إلى أن التصعيد العسكري مع حزب الله، الذي يتمتع بتاريخ طويل من النزاعات مع إسرائيل، قد يأخذ المنطقة إلى مستقبل مجهول وغير مستقر.

أوضح عتصيون، الذي كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي خلال حرب لبنان 2006 ورئيسًا لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإسرائيلية في عهد نتنياهو، أن النصر في أي حرب جديدة مع حزب الله يبدو صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا.

وأكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي للمجلة أن حزب الله يمتلك نحو 200 ألف صاروخ، بالإضافة إلى قذائف هاون، وطائرات بدون طيار، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة أخرى.

وذكرت المصادر أن العديد من هذه الأسلحة جاهزة للاستخدام في ساحة المعركة، مشيرة إلى أن حزب الله شن حربًا على الحدود أكثر تطورًا من أي وقت مضى، وأنه نجح في تدمير بطارية من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لأول مرة.

من جهته، حذر شموئيل مئير، الرئيس السابق لفرع الحد من الأسلحة في إدارة التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، من أن أي هجوم واسع النطاق أو اجتياح للبنان سيواجه برد قوي من حزب الله عبر هجمات صاروخية ضخمة على حيفا وتل أبيب.

كما عبر دورون أفيتال، قائد سابق لوحدة النخبة “سايرت متكال”، عن رفضه لخوض حرب في لبنان دون دعم الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي سيكون حاسمًا لأن أي عملية عسكرية محدودة قد تتدهور إلى صراع أوسع يجذب فصائل أخرى من محور المقاومة المدعوم من إيران.

وعلى الجانب الإيراني، صرحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لـ”نيوزويك” بأنها لا تعطي أي اعتبار لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يهددون بشن هجوم بري في جنوب لبنان.

وأشارت البعثة إلى أن نتنياهو، رغم محاولاته لتوسيع نطاق الصراع، يعرف جيدًا أنه سيواجه هزيمة أكبر أمام حزب الله، خاصة بعد فشلهم في مواجهة حماس.

وأكدت البعثة أن قوة حزب الله كافية للدفاع عن لبنان بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل إيراني مباشر.

الميادين نت