المقاومة اللبنانية تتصدى لمسيرتين معاديتين وتوقع قتلى وجرحى بصفوف العدو 

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية محققة فيها اصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة اللبنانية في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه تصدت وحدات الدفاع الجوي بصواريخ أرض – جو لمروحيتين ‏عسكريتين للعدو الإسرائيلي فوق منطقة “الزهراني” جنوب لبنان ومنعتهما من تحقيق أهدافهما وأجبرتهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور”.

وفي بيان ثان قالت المقاومة: “شن مقاتلونا هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على “ثكنة يفتاح” ‌‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وحققت فيها إصابات مباشرة”.

وفي بيان ثالث أوضحت المقاومة أن “مقاتليها استهدفوا بصلية صاروخية كبيرة مستوطنات “كرمئيل” و”كابري” كما استهدفت مستوطنة “اييليت هشاحر” شمال فلسطين المحتلة وثكنات “كيلع يوآف” في الجولان السوري المحتل وحققت اصابات مؤكدة”.

وأشارت المقاومة في بيان آخر إلى أن “مقاتليها استهدفوا بصليات صاروخية تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنات “زرعيت” و”شوميرا” و “خلة وردة” وأصابت أهدافها بدقة”.

