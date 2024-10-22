مستشفى زيف: استقبلنا 16 إصابة جديدة في الاشتباكات عند حدود جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ مستشفى "زيف" في صفد في الشمال، استقبل لوحده الليلة 16 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في معارك جنوبي لبنان.

ووفق آخر تحديث لبيانات "جيش" الاحتلال فإنّه وصل عدد المصابين منذ بداية الحرب في غزّة ولبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 5 آلاف و18 جندياً.

وأمس الاثنين، أصيب 23 جندياً إسرائيلياً، 17 جندياً عند الحدود مع لبنان و6 جنود آخرين في قطاع غزّة.

وإذ يشدّد "جيش" الاحتلال الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك عند الحدود مع لبنان، وفي قطاع غزةّ سعياً منه لإخفاء حجم خسائره، فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومتان اللبنانية والفلسطينية تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن.