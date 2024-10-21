استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزة

استشهد 23 فلسطينياً جلهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 20 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف مدفعي للاحتلال استهدف تجمعين للنازحين في بيت لاهيا وآخر في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد 3 آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين شمال غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طالب عبر مكبرات الصوت من مسيرات “كواد كوبتر” عشرات آلاف المحاصرين في مستشفى كمال عدوان ومدرسة مشروع بيت لاهيا بالإخلاء الفوري نحو ممر صلاح الدين أو قصف المنطقة بالمدفعية والطيران.

ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير ونسف المنازل، وتدمير آبار المياه ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار الفلسطينيين على النزوح قسراً، ضمن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين.