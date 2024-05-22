الخضار والفواكه ومفأجاة بأسعارها:كيلو العنب بـ130 ألف و البامية إلى 85 ألف ليرة!!

تفاوتت أسعار الخضار والفواكه في سورية بشكل يومي، مع تقديم مفاجآت جديدة كل أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو العنب هذا الأسبوع 130 ألف ليرة، فيما وصل سعر البامية الخضراء إلى 85 ألف ليرة. وعلى الرغم من موسم الخضار الصيفية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، وتظل ثابتة عند الأسعار الحالية، مما ينذر بعدم انخفاضها قريبًا.

وحسب متابعة الأسعار في أسواق العاصمة دمشق، ثبت سعر الثوم البلدي الكسواني عند 45 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الثوم البذرة الصينية 30 ألف ليرة. وشهدت مونة العائلة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت متوسط الكمية من 10 كيلو في الموسم إلى 3 كيلو.

ومن الثوم إلى البطاطا التي ترفض أسعارها الانخفاض عن 10 الاف ليرة لكل كيلو، والبندورة والخيار أيضا الكيلو بـ8000 ليرة، والباذنجان المحاشي الكيلو بـ12 الف ليرة، والكوسا بـ8000 ليرة، والفول الكيلو بـ7000 ليرة، و البازيلاء الفرط الكيلو بـ25 ألف ليرة .

الحشائش عادت إلى صدارة الأسعار وربطة البقدونس 1500 ليرة، والطرخوم 3000 ليرة والبصل، الأخضر 1500 ليرة اي البصلة الواحدة 500 ليرة والخسة بـ4000 ليرة، والنعناع بـ1500 والبقلة بـ 1500 ليرة.

وبالنسبة للفواكه فإن الأسعار حدث ولا حرج البطيخ الأحمر الكيلو بـ12 ألف ليرة، والدراق الكيلو بـ35 ألف ليرة، والمشمش المقبول الكيلو ب40 ألف ليرة، والموز 25 ألف ليرة، والجنارك الكيلو ب60 ألف ليرة، والتوت الشامي العلبة نصف كيلو بـ20 ألف ليرة .

ومن يتابع الاسواق يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين الأسواق وبين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر والتعتير بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير كونها تعيش كل يوم بيومه .

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